Fussball-Kolumne : Vorzeige-Verein, Geister-Bilanz, Haus-Razzia

In seiner Kolumne schreibt der stellvertretende Chefredakteur Jürgen Muhl über die Entwicklungen in der Sportwelt.

von Jürgen Muhl

20. Dezember 2020, 18:27 Uhr

Anerkennung, Respekt:

Holstein Kiel steht ganz oben, kann sich den inoffiziellen Titel „Weihnachtsmeister“ ans Revers heften, darf einfach nur glücklich und auch stolz sein. Nach 13 Pflichtspielen führen die Störche die Tabelle der 2. Bundesliga an und können selbst vom großen Titelfavoriten HSV, der am Montagabend beim Karlsruher SC seine Visitenkarte abgibt, nicht mehr eingeholt werden.

Weiterlesen: Holstein Kiel gewinnt in Sandhausen mit 2:0 – fünfter Sieg in Folge

Holstein hat unter seinem Trainer-Eigengewächs Ole Werner eine erstaunliche Entwicklung genommen. Werner, der die Kieler Nachwuchsarbeit aus eigener Erfahrung auch im Detail sehr gut kennt, hat mehrere talentierte Spieler ins Team eingebaut und den gebürtigen Kieler Fin Bartels aus Bremen zurück an die Förde geholt.

Holstein Kiel, das im Jahr 1965 ans Bundesligator klopfte und an Borussia Mönchengladbach scheiterte, dann im Mai 2018 in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg in den beiden Spielen den Kürzeren zog, hat die Grundlagen für einen erneuten Anlauf in Richtung Fußball-Oberhaus gelegt.

Das ist noch ein weiter Weg, sind doch erst 13 Partien gespielt in dieser Geister-Saison. Und doch muss die deutsche Fußball-Gesellschaft konstatieren, dass die Kieler über Eigenschaften verfügen, die Aufstiegsambitionen in der Mannschaft selbst und auch Hoffnungen im wirtschaftlichen Umfeld sowie im Fanlager der Störche zulassen. Und dies alles mit einem Etat, der im Mittelfeld aller Zweitligisten angesiedelt ist.

Der schleswig-holsteinische Fußball, der in den letzten Jahren im Amateurbereich mit einer unglücklichen Klasseneinteilung an spielerischer Substanz verloren hat und der händeringend in den Vereinen nach Funktionären der besseren Art sucht, ist gut beraten, auf Holstein als Vorzeigeclub zu blicken und Teile davon zu kopieren. Wenn es denn möglich ist.

Fernseh-Liga:

Nichts anderes ist die Bundesliga. Würde sie nicht eine Milliarde Euro an TV-Geldern pro Saison kassieren, wäre sie längst pleite. Bezahlt sie doch ihre spielenden und leitenden Angestellten immer noch so, als würde es Corona nicht geben, als würden die Einnahmen noch so sein wie vor der Pandemie. Sind sie aber nicht.

Am Sonntag wurde bekannt, dass der Mönchengladbacher Profi Thuram, der nach einer hässlichen Spuckattacke Rot sah, ein Monatsgehalt als Strafe an den Verein zahlen muss. Dies sind bei einem Jahressalär von 1,8 Millionen Euro 150.000 Euro. Ja, sind die Vereine denn noch zu retten? Offenbar nicht.

Zufallsfund:

Es brodelt weiter beim DFB, Hauskrach ist noch sehr zurückhaltend formuliert. Nach der Steuerrazzia hat ein Großteil der Funktionäre untereinander den Krieg ausgerufen. Wie jetzt am Wochenende bekannt wurde, haben die Ermittler im Privathaus des früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel in Rotenburg an der Wümme Briefe gefunden, die auf Verfehlungen hinweisen.

Es handelt sich dabei um schriftliche Strafanzeigen gegen DFB-Vize Rainer Koch wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrug, adressiert an mehrere Stellen in Sport und Politik.

Nur: Diese Briefe sind offenbar nicht abgeschickt worden. Warum auch immer. Waren doch Grindel und Koch, ein Richter im Ruhestand, einst ganz dicke.