Stürmer war überrascht : Volland über EM-Nominierung: „Wie geil ist das denn?“

Hoch über den Wolken flog Nationalspieler Kevin Volland die Nachricht von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw zu - die Krönung war wenig später seine überraschende EM-Nominierung.

Seefeld in Tirol | „Wir sind gerade mit Monaco nach Paris geflogen zum Pokalfinale. Ich hatte mein Handy im Flugmodus. Als wir gelandet sind, hatte ich eine Sprachnachricht von Jogi Löw drauf, dass ich mich melden soll“, sagte der 28-Jährige von der AS Monaco der „Bild am Sonntag“. Nach einem guten Gespräch habe der Bundestrainer ihn gefragt, „ob ich Bock auf die EM ...

