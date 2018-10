Die Fußball-Kolumne : Volks-Theater, Lang-Weiler, Wind-Park

Der HSV zeigt derzeit keine gute Voraussetzungen für die Rückkehr ins Oberhaus, meint sh:z-Sportchef Jürgen Muhl.

22. Oktober 2018, 09:41 Uhr

Komödienstadel: Was Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sich wohl bei ihrem komödienhaften Auftritt gedacht haben? Zunächst wohl einmal nichts. Zu sehr waren die beiden Herren von ihrer Machtdemonstration überzeugt. Erst die Wutrede mit einem Angriff auf die in unserem Land so bewährte freie Meinungsäußerung, dann ein mittelprächtiger Erfolg beim schwachen VfL Wolfsburg. Ob die Bayern sportlich wieder auf Kurs sind, bleibt abzuwarten. Mit ihrer Volkstheater-Aufführung aber liegen Hoeneß und Rummenigge daneben. So benimmt man sich nicht.

Der merkwürdige Auftritt von Hoeneß und Rummenigge mit der Präsentation des „Grundgesetzes vom Tegernsee“ und der Klage über fehlenden Respekt hat nicht nur die Sport- und die Medienwelt in ihren Grundfesten erschüttert, nein, der Auftritt hat auch den Vorstand des FC Bayern der Lächerlichkeit preisgegeben. Der eingeforderte Respekt wird in den Katakomben der Stadien untertauchen und an den Stammtischen für eine neue Art der unterhaltsamen Fröhlichkeit sorgen. Die Bayern-Chefetage hat der Öffentlichkeit zu erkennen gegeben, dass sie ein Leben zu ihren eigenen Bedingungen führen will. Mit eigenen, bayerischen Gesetzen.

Es mag dem Rekordmeister nicht gefallen, dass es in dieser Saison womöglich ein wenig spannender zugeht. Borussia Dortmund meldet sich zurück im Meistergeschäft. Mit guten Leistungen auf dem Rasen und nicht mit Getöse aus dem Umfeld. Auch Werder Bremen gefällt mit sehenswertem Fußball wie zuletzt auf Schalke. Werder ist vorne dabei. Wie zu guten alten Zeiten an der Weser.

Trauerspiel: Die mehr als 50.000 Zuschauer am Sonntag im Hamburger Volkspark haben wohl kein Alternativprogramm gehabt. Wer für ein derart grottenschlechtes Gekicke auch nur einen Cent ausgibt, dem muss es finanziell recht gut gehen. Rund 60 Euro – das ist der Durchschnittspreis beim HSV – wären für einen Sonntagsbraten besser angelegt gewesen. Der HSV-Fan aber denkt anders. Er gibt sein letztes Hemd für einen Zweitligisten, der schon aus finanziellen Gründen zum sofortigen Wiederaufstieg verpflichtet ist.

Wonach es aber wahrlich nicht aussieht. Trainer Christian Titz bekommt sein Starensemble nicht in den Griff. Es stolpert über den Platz, als sei der Rasen im Volkspark voller Löcher. Die ja Titz nicht mag, ein Teppich muss es sein, auf dem er und seine Profis sich zu bewegen haben. Die Herren auf dem Platz aber haben Probleme mit Rasen und Ball. Für sie ist gepflegter Fußball derzeit ein Fremdwort. Keine gute Voraussetzungen für die angestrebte Rückkehr ins Oberhaus.

Offenes Haus: Durchs Kieler Holstein-Stadion pfeift der Wind. Und so schnell wird die Lücke in der Ostkurve nicht geschlossen. Holstein hat Probleme, einen Generalunternehmer über die EU-weite Ausschreibung zu bekommen. Kölns Manager Armin Veh und Vizepräsident und Torwartlegende Toni Schumacher blickten irritiert auf die Baustelle, das Duo ist mehr Komfort gewohnt. Nach dem späten Kieler Ausgleich schlichen sie wie begossene Pudel aus dem „Windpark“.