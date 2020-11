Fußball-Kolumne : Volks-Programm, Verfolger-Versager, Krisen-Modus

In seiner Kolumne schreibt der stellvertretende Chefredakteur Jürgen Muhl über die Entwicklungen in der Sportwelt.

von Jürgen Muhl

29. November 2020, 17:54 Uhr

Entspannung:

Es geht nicht mehr viel in unserer Republik. Man bleibt zu Hause, das Leben spielt sich im eigenen Wohnbereich ab. Restaurant- oder Kinobesuche sind nicht möglich, die in Kreisen von Fußballfreunden so beliebten Kneipen haben ebenso geschlossen. Amateursport ist strengstens verboten, so fehlt auch das rustikale Angebot des unteren Kreisklassen-Fußballs, dessen Spiele in der Regel am Biertresen mit lautem Getöse in die Verlängerung gehen. Welch eine Tristesse, von der auch die feine Fußballgesellschaft, die sich in den VIP-Räumen gern um den Hals fällt, betroffen ist. Nichts geht mehr.

Umso wichtiger ist es, dass die Geisterspiele im Profigeschäft stattfinden. Bei aller Kritik an die Adressen der Clubchefs, die schon jetzt wieder gern volle Stadien hätten und derzeit ausschließlich von den vielen Millionen an TV-Geldern abhängig sind, bleibt die Erkenntnis, dass die Fernsehspiele das Fußballvolk bei Laune halten. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen sollte den Bezahlsendern einige Livespiele abkaufen.

Es bleiben in dieser merkwürdigen Zeit nicht viele Alternativprogramme, um den Menschen eine Freude zu bereiten. Ist doch mittlerweile auch die ARD-Serie „Um Himmels Willen“ mit Fritz Wepper, in der hin und wieder der Fußballgott im Kreise von netten Nonnen eine Nebenrolle spielte, ausgelaufen. Fußball ist eine Art von Volksprogramm.

Völlig daneben:

Es ist das alte Leid bei Borussia Dortmund. Gestern top, heute flop. Von himmelhochjauzend bis zur niederschmetternden Selbstaufgabe. Mit einem dann weinenden Trainer, der Hilfe von höheren Mächten mit leerem Blick gen Himmel anmahnt. Lucien Favre ist kein Meistertrainer.

Auch von den Wunderstürmern Haaland und Moukoko war gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Köln nichts zu sehen. Und nach der 1:2-Heimpleite auch nach dem Abpfiff nichts zu hören. Sie waren von der Bildfläche verschwunden und wollten den TV-Sendern, die immer noch für volle Kassen bei den Profis sorgen, kein Sterbenswörtchen erzählen. So, als wäre im Meisterschaftskampf schon alles vorbei. Was ja zutreffend sein kann.

Favre rang sich zu dem Statement, dass er „tief enttäuscht“ sei, durch. Das sagt er alle drei bis vier Wochen, wenn der BVB in regelmäßigen Abständen einen schlechten Tag hat und die Bayern gewähren lässt. Borussia Dortmund nimmt auch in dieser Saison die Rolle des Verfolger-Versagers an.

Krisenclub:

Nein, sagen jetzt wieder tausende HSV-Fans, das kann doch alles nicht wahr sein. Ist es aber. Eine neue Pleite in Heidenheim. Der HSV spielt sein eigenes Spiel. Zunächst klopft man sich im Volkspark auf die Schulter. Nach einigen gewonnenen Spielen heißt es: „Alles richtig gemacht.“ Man habe gut eingekauft, zwar mit fremdem Geld, aber immerhin.

Einen Trainer namens Daniel Thioune, der sich nach drei Siegen selbst bejubelt. Den Torjäger Simon Terodde, der es richten wird. Einen Welttorhüter mit dem Namen Sven Ulreich, der, man höre und staune, vom FC Bayern kommt. Und einen Verteidiger mit dem schönen Vornamen Toni, der als Leistner, Toni besser ins Alpenvorland passt als an Alster und Elbe. Und schon gar nicht in den Volkspark, auf dessen inzwischen verkauftem Grund und Boden in vielen Jahren der Vergangenheit guter und erfolgreicher Fußball geboten wurde.

Jetzt aber ist der HSV wieder da, wo er sich wohlfühlt: im Krisenmodus. Das ist jener HSV-Alltag, der seit mehr als einem Jahrzehnt im Volkspark eingezogen ist und sich offenbar nicht vertreiben lässt. Von vielen neuen Trainern nicht und von einem Leistner, Toni schon gar nicht. Bedauernswerter HSV.