Hamburg : Vier Tage vor Nordderby gegen HSV: St. Pauli 2:1 gegen Paderborn

In der 2. Fußball-Bundesliga sichert sich der Kiezclub den Anschluss an die Spitzengruppe.

von dpa

26. September 2018, 20:37 Uhr

Hamburg | Dem FC St. Pauli ist die Generalprobe für das erste Stadt-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV geglückt. Im Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn feierte der Kiezclub am Mittwochabend einen glücklichen 2:1 (1:1)-Sieg und stellte dadurch den Anschluss an die Spitzengruppe her.

Vor 29.546 Zuschauer im ausverkauften Millerntor-Stadion sorgte Richard Neudecker (90.+2 Minute) mit seinem Treffer für den Dreier.

Zuvor hatte am Mittwochabend Ben Zolinski (32.) für Paderborn und Dimitrios Diamantakos (37.) für St. Pauli getroffen. Babacar Gueye vom SCP sah wegen wiederholten Foulspiels zurecht die Gelb-Rote Karte (86.). „Ich freue mich riesig über diesen Sieg“, sagte Matchwinner Neudecker hinterher dem TV-Sender Sky über seinen späten Treffer.

Der forsch in die Saison gestartete Aufsteiger übernahm am Millerntor von Beginn an das Kommando. Vier Tage vor dem mit Spannung erwarteten Duell mit dem HSV wurden die Gastgeber, bei denen nach dem Sieg in Ingolstadt der Grieche Diamantakos im Sturm den Vorzug vor Henk Veerman erhielt, im eigenen Stadion in die Defensive gedrängt. Nach einem Stellungsfehler von Daniel Buballa verhinderten Philipp Ziereis gegen Bernard Tekpetey und Torwart Robin Himmelmann bei Babacar Gueyes Nachschuss das 0:1 (10.). Dann zielte Zolinski (19.) zu hoch.

Nun kam St. Pauli besser in die Partie, doch auch Marvin Knoll (21.), Christopher Buchtmann (26.) und Johannes Flum (31./Außennetz) konnten ihre guten Einschussmöglichkeiten nicht verwerten. Im Gegenzug machte es Zolinksi dann besser und blieb allein vor Himmelmann eiskalt. Die Hausherren antworteten mit wütenden Angriffen. Und hatten Glück, denn nach feinem Zuspiel von Flum gelang Diamantakos rasch der Ausgleich, der zur Pause dennoch eher glücklich für die Braun-Weißen war.

Auch nach dem Wechsel kamen die Gäste zunächst besser zurecht. Und nun war es Tobias Schwede (62.), der bei zwei erstklassigen Chancen in St. Paulis starkem Rückhalt Himmelmann seinen Meister fand. Nach Gueyes berechtigter Ampelkarte traf „Joker“ Neudecker, der dabei noch gegen den Pfosten knallte, zum umjubelten Last-Minute-Erfolg.

„Ich war spät dran, habe den Ball aber noch erwischt, bevor ich gegen den Pfosten gerauscht bin“, schilderte Neudecker seinen Siegtreffer. Seine Verletzung sei ihm „im Moment egal“, fügte er strahlend hinzu.