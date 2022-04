Corona-Infektion : VfL-Trainer Kohfeldt muss weiter in Quarantäne bleiben

Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg befindet sich immer noch in Quarantäne. Der 39-Jährige kehrte nach seiner Corona-Infektion nicht wie geplant auf den Trainingsplatz zurück, wie der Verein am Dienstag auf dpa-Nachfrage bestätigte. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Am Sonntag hatte Geschäftsführer Jörg Schmadtke noch mit einer Rückkehr am Dienstag gerechnet. Kohfeldt fehlte bei der 0:3-Niederlage beim FC Augsburg, weil er sich nach seiner Infektion noch nicht frei testen konnte. Ihn vertrat an der Seitenlinie der erst 25 Jahre alte Assistent Vincent Heilmann....

