3. Liga : VfL Osnabrück verpflichtet Stürmer Engelhardt aus Cottbus

Der VfL Osnabrück hat Mittelstürmer Erik Engelhardt vom Regionalligisten Energie Cottbus verpflichtet. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Der 24-Jährige erzielte in dieser Saison in 38 Pflichtspielen insgesamt 21 Tore für die Cottbuser und gab zudem 18 Vorlagen. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler mit diesen besonderen Offensiv-Qualitäten für uns gewinnen konnten“, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Über die Vertragslaufzeit machte der VfL keine Angaben.

