2. Liga : VfL Osnabrück muss in die Relegation gegen Ingolstadt

Der VfL Osnabrück muss in die Relegation um den Verbleib in der 2.

Aue-Bad Schlema | Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen verloren beim FC Erzgebirge Aue trotz Pausenführung mit 1:2 (1:0) und belegen damit den drittletzten Tabellenplatz. Gegner in der Relegation ist der Dritte der 3. Liga, der FC Ingolstadt. Sebastian Kerk brachte den VfL in der 25. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Nach dem Wechsel markier...

