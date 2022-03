Fussball : VfL Osnabrück darf wieder in vollem Stadion spielen

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück darf das Spitzenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag in einem vollen Stadion austragen. „Durch die Genehmigung der zuständigen Behörden können wir die Bremer Brücke unter 2G-Plus-Bedingungen erstmals wieder voll auslasten und dadurch zusätzliche Stehplatztickets anbieten“, sagte Geschäftsführer Michael Welling am Dienstag. Die Maskenpflicht auf den Tribünen entfällt, das Tragen einer FFP2-Maske werde aber dennoch empfohlen, teilte der VfL mit. Das Spiel des Tabellensechsten gegen den Tabellenzweiten beginnt am Samstag um 14.00 Uhr.

