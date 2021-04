DFB-Pokal : VfL-Fußballerinnen im Pokalfinale - Bayern-Serie gerissen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Pokalfinale erreicht und ihre Chance auf den siebten Titelgewinn in Folge gewahrt.

Wolfsburg | Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch setzte sich im Halbfinale gegen den bis dahin in 26 Spielen dieser Saison ungeschlagenen FC Bayern München mit 2:0 (2:0) durch. Kapitänin Alexandra Popp brachte Wolfsburg am Sonntag in der 13. Minute in Führung, Ewa Pajor erhöhte kurz vor der Pause (45.+2). Im Finale treffen die Wölfinnen am 30. Mai auf Eint...

