2. Liga : VfL Bochum siegt im Spitzenspiel und setzt sich etwas ab

Im ersten von zwei Spitzenspielen am 24. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga siegt der VfL Bochum und setzt sich damit in der Tabelle etwas ab. Der KSC verpasst es gegen St. Pauli am HSV vorbeizuziehen.

Fürth | Das Team von Trainer Thomas Reis gewann 2:1 (1:1) und liegt nun fünf Punkte vor den Franken auf Rang drei. Anthony Losilla (7. Minute) und Robert Zulj per Foulelfmeter (61.) trafen für die Bochumer bei einem Gegentreffer von Anton Stach (18.). Zudem trennten sich der Karlsruher SC 0:0 vom FC St. Pauli und Erzgebirge Aue 1:1 (0:1) von Ha...

