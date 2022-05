Landespokal : VfB Oldenburg Meister der Regionalliga Nord

Der VfB Oldenburg hat sich die Meisterschaft in der Regionalliga Nord gesichert. Die Niedersachsen behaupteten am Samstag mit einem 1:1 gegen Holstein Kiel II Platz eins. Der frühere Fußball-Zweitligist spielt nun in der Relegation gegen den BFC Dynamo Berlin um den Aufstieg in die Dritte Liga. Das Hinspiel findet am 28. Mai in Berlin statt, das Rückspiel wird eine Woche später in Oldenburg angepfiffen.

