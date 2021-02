Abstiegskampf in der 3. Liga : Schlusslicht VfB Lübeck fordert Primus Dynamo Dresden heraus

Nach zwei Spielausfällen steht Drittliga-Schlusslicht VfB Lübeck am Sonntag nun vor der größtmöglichen Herausforderung.

Lübeck | Auch wenn das letzte Drittligaspiel bereits knapp zwei Wochen her ist, viel Zeit, um sich intensiv auf die Auswärtspartie am Sonntag bei Dynamo Dresden vorzubereiten, hatte der VfB Lübeck nicht. Weil die Plätze an der Lohmühle erst vereist waren und spä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.