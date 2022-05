Amateurfußball : VfB Lübeck nach Elfer-Krimi zum 16. Mal Pokalsieger

Der VfB Lübeck hat sich in einem Elfmeterkrimi zum 16. Mal in der Vereinsgeschichte den Schleswig-Holstein-Pokal gesichert und mit dem bisherigen Rekordsieger Holstein Kiel gleichgezogen. Der Regionalligist gewann am Samstag 8:7 im Elfmeterschießen gegen den Oberligisten TSB Flensburg. Lübecks Torhüter Eric Gründemann parierte den entscheidenden Schuss von Gian Luca Bracht und sicherte den Hanseaten vor 1727 Zuschauern den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Nach 90 Minuten und einer torlosen Verlängerung hatte es 2:2 (0:2) gestanden.

In der regulären Spielzeit waren die Lü...

