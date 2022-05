Serie A : Verkauf des AC Mailand an US-Investor RedBird wohl besiegelt

Der italienische Fußballmeister AC Mailand ist an die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners verkauft worden.

Nach Medienberichten wurden die Kaufunterlagen schon in den vergangenen Tagen von RedBird und Elliott Management - ebenfalls ein US-Investor und seit 2018 Besitzer des Vereins - unterzeichnet. Die Rede war von einem Kaufpreis über rund 1,3 Milliarden Euro. Elliott soll in den vier Jahren rund 740 Millionen Euro in Milan investiert haben und mit einer M...

