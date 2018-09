2. Bundesliga : Verdientes Remis: Holstein Kiel gegen VfL Bochum

Kiel hat Moral bewiesen. Das Team von Trainer Walter kam gegen den VfL Bochum nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2.

von dpa

22. September 2018, 15:21 Uhr

Kiel | Die Moral stimmt. Mit großem Kampf und etwas Glück hat Holstein Kiel am Samstag mit einem 2:2 (0:1) gegen den VfL Bochum einen Punkt geholt und die richtige Reaktion auf die 1:4-Pleite vor einer Woche bei Gruther Fürth gezeigt. Abwehrchef Hauke Wahl war dennoch nicht zufrieden. „Wir waren klar die bessere Mannschaft. Wir haben so viel Aufwand betrieben und hatten viel mehr Chancen. Da müssen wir einfach mehr Ertrag daraus ziehen“, sagte der 24-Jährige.

Mathias Honsak (57. Minute) und Janni Serra (90.) erzielten vor 8880 Zuschauern im Kieler Holsteinstadion die Tore für das Team von Trainer Tim Walter, das zu Hause weiter ungeschlagen bleibt. Lukas Hinterseer (38. Minute) und Tom Weilandt (65.) trafen für die Bochumer, die die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernahmen.

Eine Woche nach der Pleite in Fürth zeigten die ersatzgeschwächten Kieler, bei denen neben den verletzten Steven Lewerenz und Aaron Seydel kurzfristig in Kingsley Schindler ein weiterer Offensivmann ausfiel, eine Trotzreaktion und starteten bissig. Innenverteidiger Dominik Schmidt hätte die Hausherren bereits nach gut vier Minuten in Führung bringen können, aber sein Kopfball strich knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die offensiv starken Bochumer blieben die Antwort aber nicht schuldig. Ausgerechnet Tom Weilandt, in der vergangenen Saison noch in Diensten der Kieler, setzte nach einer guten Viertelstunde ein nachhaltiges Achtungszeichen mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze, den Holstein-Keeper Kenneth Kronholm noch um den rechten Pfosten lenken konnte.

In der Folge entwickelte sich ein ansehnliches Zweitligaspiel, bei dem sich die Kieler durchaus Chancenvorteile erspielten. Zu Toren kamen sie jedoch nicht. Wie es geht, zeigte Bochums Lukas Hinterseer.

Der Angreifer ließ Kronholm mit einem strammen Schuss aus 18 Metern ins linke untere Eck keine Abwehrmöglichkeit.

Die Störche bewiesen Moral und drängten vehement auf den Ausgleich, für den sie aber Schützenhilfe benötigten. VfL-Abwehrspieler Danilo Soares lenkte Honsaks Schuss ins eigene Gehäuse. Die Freude der Holsteiner währte aber nur kurz, weil Weilandt die Gäste unbedrängt aus 18 Metern in zentraler Position erneut in Führung schießen konnte.

Auch danach steckte Walters Elf nicht auf und wurde schließlich noch belohnt. U21-Nationalspieler Serra traf in der Schlussminute der regulären Spielzeit per Kopf und rettete somit wenigstens noch den einen, alles in allem aber hoch verdienten, Punkt.