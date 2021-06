Sieg gegen Mexiko : USA gewinnen Concacaf-Nations League

Champions-League-Sieger Christian Pulisic vom FC Chelsea hat der Fußball-Nationalmannschaft der USA den Gewinn der Nations League in Nord- und Mittelamerika gesichert.

Denver | Der frühere Dortmunder verwandelte im Finale in der 114. Minute einen Elfmeter zum 3:2-Siegtreffer des US-Teams gegen Mexiko. Die Mexikaner waren in Denver durch ein schnelles Tor von Jesús Corona nach 63 Sekunden in Führung gegangen, BVB-Profi Giovanni Reyna besorgte nach 27 Minuten den Ausgleich. Die abermalige Führung der Mexikaner durch Diego Lain...

