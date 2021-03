25. Spieltag : Union will nicht so richtig - Köln kann nicht

Die Welten liegen derzeit weit auseinander. Der 1. FC Union kratzt an den Europacup-Plätzen, der 1. FC Köln ist mitten im Abstiegsstrudel. Dabei will der eine Verein nicht so richtig, der andere kann derzeit nicht besser.

Berlin | Die Glückwünsche zum Klassenerhalt schlug Union-Trainer Urs Fischer auch dieses Mal noch aus, und sogar sein prominentester Spieler wollte von einer neuen, unbekannten Herausforderung nichts wissen. „Europa League hätte ich Bock drauf, Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock drauf“, sagte Stürmer Max Kruse nach einem 2:1-Sieg gegen ...

