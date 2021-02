22. Spieltag : Union siegt in Freiburg und beendet Negativlauf

Auch ohne Rückkehrer Max Kruse hat der 1.

Freiburg im Breisgau | FC Union Berlin seinen Negativlauf in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach zuvor fünf Spielen in Serie ohne Sieg setzten sich die Köpenicker beim SC Freiburg mit 1:0 (0:0) durch. In einer erst im zweiten Durchgang etwas besseren Partie erzielte Gris...

