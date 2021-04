Bundesliga : Union-Manager Ruhnert: „Wir wollen auch nicht rumspinnen“

Manager Oliver Ruhnert hält sich bei neuen Zielen für den 1.

Berlin | FC Union Berlin nach dem Erreichen von 40 Punkten in der noch verbleibenden Saison bedeckt. „Wir wollen auch nicht rumspinnen, alles top“, sagte der Geschäftsführer Profifußball der Köpenicker im „Doppelpass“ von Sport1. Die Unioner haben auf Platz sieben in der Tabelle sogar noch Chancen auf einen Europapokalplatz in ihrer erst zweiten Saison in d...

