Fussball : Ukraine-Hilfsaktion bei Pokalspiel: Mehr Busse sollen folgen

Wegen des großen Erfolgs der Hilfsaktion rund um das DFB-Pokalspiel von Hannover 96 gegen RB Leipzig (0:4) sollen in den nächsten Tagen noch weitere Reisebusse mit Sachspenden von Hannover in das ukrainisch-polnische Grenzgebiet fahren. Das gab der Fußball-Zweitligist am Donnerstag bekannt. „Die gestrige Aktion ist ein ganz klares Signal, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft trotz Pandemie nicht verloren gegangen ist“, sagte der Organisator Juri Sladkow von Hannover 96.

Noch am späten Mittwochabend fuhren bereits zwei Reisebusse vom Stadion aus mit Decken, Schlafsäcken, warmer Kleidung, Babynahrung, Hygieneartikeln oder Medikamenten in das Erstaufnahmelager der Stadt Tomaszow Lubelskie in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze. Diese Sachspenden konnten vor und während des Pokalspiels am Stadion abgegeben werden. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.