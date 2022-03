Neue Pläne für Superliga : UEFA-Präsident Ceferin attackiert Top-Clubs

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat mit drastischen Worten auf erneute Gedankenspiele über eine europäische Superliga reagiert.

„Zuerst veröffentlichen sie ihren Unsinn mitten in einer Pandemie, jetzt lesen wir jeden Tag, dass sie eine andere Idee mitten in einem Krieg verfolgen“, sagte der Präsident des europäischen Fußballverbandes auf einem Kongress der „Financial Times“ in London mit Blick auf den Ukraine-Krieg. „Sie leben offensichtlich in einer Parallelwelt.“ Juventus Tur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.