EM in Slowenien : U21 will die Krönung - Baku: „Dafür spielt man Fußball“

Nach 2009 und 2017 will sich Deutschlands U21 zum dritten Mal zum Europameister krönen. Gefeiert werden soll nach dem Endspiel sowieso. Vorher steht dem deutschen Nachwuchs ein unbequemes Team gegenüber.

Frankfurt am Main | Stolz ist Stefan Kuntz auf die Entwicklung seiner U21 schon vor dem Final-Showdown. „Wenn sie das noch einmal zeigen, dann bin ich emotional nicht zu halten vor Lob für diese Jungs“, sagte der deutsche U21-Nationaltrainer vor dem EM-Endspiel gegen Portugal am heutigen Sonntag (21.00 Uhr/ProSieben) in Ljubljana. In sein drittes EM-Finale in Serie ge...

