Europameister : U21-Triumph für die „Geschichtsbücher“ - „Sehr verdient“

In einem spannenden und mitreißenden Finale gegen Portugal krönt sich Deutschlands U21 zum dritten Mal zum Europameister. Trainer Kuntz und seine Mannschaft sind einfach nur stolz. Für den Coach ist es bereits der zweite U21-Titel - aber trotzdem ein ganz besonderer.

Frankfurt am Main | Um kurz nach halb zwei in der Nacht starteten die deutschen U21-Helden endgültig ihre Siegerparty. Mit dem EM-Pokal in der Hand stürmten Amos Pieper und seine Teamkollegen die Party-Location im 15. Stock des schicken Teamhotels im Norden von Ljubljana. Wenige Stunden zuvor hatten sich die Nachwuchs-Fußballer um Trainer Stefan Kuntz mit einem 1:0 (1...

