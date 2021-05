Nationalmannschaft : U21-Torjäger Nmecha sieht Zukunft im DFB-Team: „Nah dran“

Der deutsche U21-Toptorjäger Lukas Nmecha sieht für sich nach der EM mit dem Nachwuchs-Nationalteam gute Chancen auf ein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Frankfurt am Main | „Ich sehe schon einen Weg, wenn ich mich so weiterentwickele, dass ich bald nah dran bin“, sagte der 22 Jahre alte Stürmer vom RSC Anderlecht im EM-Vorbereitungstrainingslager der U21-Fußballer in Südtirol. Einen erneuten Nationenwechsel schloss der gebürtige Hamburger, der bis 2019 für Englands Nachwuchs-Nationalteams gespielt hatte, aus. Als Plus...

