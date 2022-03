WM-Qualifikation : Türkei-Trainer Kuntz trotz Kritik gelassen: „Erst am Beginn“

Stefan Kuntz arbeitet noch nicht lange als Nationaltrainer der Türkei. Nach dem 1:3 in Portugal erlebt er nun die kritische Seite der türkischen Medien. Doch der Ex-Europameister wirkt gelassen.

Stefan Kuntz wird geahnt haben, was jetzt über ihn in der Zeitung steht. Der 59-Jährige hat erst fünf Spiele als Fußball-Nationaltrainer der Türkei absolviert, das 1:3 gegen Portugal war seine erste Niederlage. Trotzdem dominierte in den türkischen Blättern nach dem verpassten WM-Ticket die Kritik: Wie konnte Kuntz nur dieses tun, und warum hat er jene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.