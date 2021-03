Premier League : Tuchel schlägt Klopp: Liverpool verliert gegen Chelsea

Jürgen Klopp hat das deutsche Trainerduell in der englischen Premier League gegen Thomas Tuchel verloren und mit dem FC Liverpool erstmals in der Vereinsgeschichte die fünfte Heimniederlage in Serie kassiert.

Liverpool | Seine Reds verloren mit 0:1 (0:1) gegen Tuchels FC Chelsea. In der Tabelle verbesserten sich die Blues, die in zehn Spielen unter ihrem neuen Coach ungeschlagen sind, auf den vierten Platz. Liverpool muss als Siebter mehr denn je um die Champions-League-Qualifikation bangen. Mason Mount (42. Minute) erzielte im Stadion Anfield kurz vor der Halbzeit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.