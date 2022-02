Fussball : TSV Havelse verliert Kellerduell mit Würzburg

Der TSV Havelse hat das Kellerduell der 3. Fußball-Liga verloren. Der Aufsteiger unterlag dem bisherigen Schlusslicht Würzburger Kickers am Sonntag mit 1:3 (0:1) und fiel dadurch selbst wieder auf den letzten Tabellenplatz zurück. Christian Stohdiek brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Nach dem 0:2 durch Robert Herrmann (73.) kamen die Havelser zwar nur zwei Minuten später durch Fynn Arkenberg noch einmal heran. Ein Foulelfmeter von Saliou Sané sorgte aber in der 84. Minute für die Entscheidung.

Würzburg siegte in diesem wichtigen Spiel aufgrund der deutlich besseren Effektivität. Havelse war bemüht und hatte auch die besseren Chancen, machte daraus aber zu wenig. Hoffnung hatte den Niedersachsen vor dem Spiel auch gemacht, dass dem Tabellen-17. Türkgücü München wegen eines Insolvenzantrags und eines Auflagenverstoßes noch elf Punkte abgezogen...

