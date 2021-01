Bundesliga-Freitagsspiel : Trotz Führungszoff: VfB strebt Heimsieg gegen Mainz an

Der Streit auf der Führungsebene des VfB Stuttgart sorgt für Kopfschütteln. Da kämen positive sportliche Schlagzeilen mal wieder recht. Dafür muss gegen Mainz aber eine Negativserie zu Ende gehen.

Stuttgart | Dem Chaos auf der Führungsebene zum Trotz will der VfB Stuttgart endlich ein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 19. Spieltags den Tabellen...

