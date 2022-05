2. Bundesliga : Trainingsauftakt bei Kiel am 13. Juni: Test gegen Pauli

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steigt am 13. Juni wieder in das Training ein. Mit dem offiziellen Trainingsauftakt beginnen die „Störche“ ihre insgesamt fünfwöchige Vorbereitung auf ihre sechste Zweitliga-Saison in Serie. Wie der Club am Dienstag mitteilte, stehen für die Spieler von Trainer Marcel Rapp aber schon vom 9. Juni an erste leistungsdiagnostische Tests auf dem Programm.

Am 26. Juni startet die KSV in ein acht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.