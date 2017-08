Beibehaltung des Modus : Trainer Streich für DFB-Pokal in der jetzigen Form

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Nach dem 2:1 (2:0) des SC Freiburg beim Viertligisten VfB Germania Halberstadt sagte Streich, der Wettbewerb lebe genau von solchen Spielen. «Der DFB-Pokal ist wahnsinnig toll, gerade in so einer Atmosphäre», betonte Streich angesichts der 5037 Zuschauer, die für eine tolle Stimmung gesorgt hätten. «Die Leute kommen doch, um genau das zu sehen und ein großes Spiel zu bekommen», sagte der SC-Coach. Ein angedachtes späteres Einsteigen der Bundesligisten lehnt er ab. «Genau so ist es gut. Das riecht so richtig nach Fußball noch. Deswegen ist es toll, dass es den DFB-Pokal gibt.»

