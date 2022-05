Regionalliga : Teutonia nur 3:3 in Hildesheim: Altona besiegt Oberneuland

Im letzten Meisterrunden-Spiel der Regionalliga Nord kam Teutonia 05 Ottensen zu einem 3:3 bei Schlusslicht VfV 06 Hildesheim. Die Hamburger, die nach ihrem Pokalsieg mit einer B-Elf angereist waren, gingen durch Marcel Andrijanic und Miguel Fernandes früh in Führung, doch Hardy Sonntag und Hady El Saleh glichen bis zur Pause aus. In der unterhaltsamen Partie vor 355 Fans erzielte George Kelbel das 2:3, das Marco Drawz erneut ausglich. Hildesheim blieb damit in der Meisterrunde sieglos, Teutonia landete auf Rang sieben, plant aber in der nächsten Saison den Sprung in die 3. Fußball-Liga. In einem Nachholspiel der Abstiegsrunde feierte Altona 93 einen 3:2-Erfolg gegen den FC Oberneuland. Es war der erste Sieg nach elf Partien. In seinem letzten Spiel für den AFC gelangen Noah Gumpert vor 715 Fans zwei Tore, zudem traf Piet Verbeck. Für die ebenfalls als Absteiger feststehenden Gäste trafen Tom Trebin und Fritz Kleiner. Mit dem Sieg schob sich Altona zunächst am Gegner vorbei auf Rang acht, ist jedoch am letzten Spieltag am Wochenende spielfrei.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.