2. Bundesliga : Stürmer Makienok verlässt den FC St. Pauli nach zwei Jahren

Simon Makienok verlässt den FC St. Pauli mit unbekanntem Ziel. Wie der Hamburger Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird der Angreifer sich mit Ablauf seines Vertrags am 30. Juni eine neue sportliche Herausforderung suchen. Der Däne, der im Sommer 2020 von Dynamo Dresden nach Hamburg gekommen war, absolvierte während seiner Zeit am Millerntor insgesamt 49 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm acht Treffer und vier Torvorlagen.

Der 31 Jahre alte 2,01-Meter-Mann war einer der Publikumslieblinge, zählte zuletzt beim Kiezclub aber nicht mehr zu den Stammkräften. Besonders in Erinnerung der Anhänger bleiben werden seine beiden Tore zum 3:2-Heimerfolg über den Stadtrivalen HSV im August 2021....

