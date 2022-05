2. Bundesliga : Starke erste Halbzeit: Sandhausens Abschluss gegen Kiel

Dem SV Sandhausen ist ein versöhnlicher Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Das Team von Trainer Alois Schwartz setzte sich am Sonntag daheim mit 3:1 (3:0) gegen Holstein Kiel durch und verbesserte sich noch vom 15. auf den 14. Platz. Dadurch ist Sandhausen bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals nicht in dem Lostopf, in dem auch die Amateurmannschaften vertreten sein werden. Kiel beendet die Spielzeit als Neunter.

