2. Bundesliga : Liveticker: FC St. Pauli reist mit Personalsorgen nach Sandhausen

Weil die Konkurrenz um den Aufstieg gegeneinander antritt, könnte St. Pauli mit einem Sieg in Sandhausen zum Spieltagsgewinner werden.

Hamburg | Den Fußball-Zweitligisten vom FC St. Pauli plagen vor dem Gastspiel in der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen Personalsorgen. Wie Trainer Timo Schultz am Donnerstag in Hamburg mitteilte, ist der Einsatz des Topscorers Daniel-Kofi Kyereh am Samstag (13.30 Uhr/Sky) ungewiss. „Kofi hat seit dem Spiel gegen Werder Bremen Probleme am Oberschenkel“, berichtet...

