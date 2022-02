Liveticker zum Nachlesen : FC St. Pauli verpasst mit Unentschieden Rückkehr an die Tabellenspitze

Gegen den Tabellenneunten war ein Sieg für die Hamburger Pflicht – doch daraus wurde nichts.

Hamburg | Nur 2:2: FC St. Pauli verpasst Rückkehr an die Tabellenspitze = Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Gegen den SC Paderborn kamen die Norddeutschen am Samstagabend über ein 2:2 (2:1) nicht hinaus. Vor 6000 Zuschauern im Millerntor-Stadion erzielten Maximilian Dittgen (5. Minute) un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.