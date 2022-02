2. Bundesliga : FC St. Pauli verliert Nordduell gegen Hannover 96 deutlich

Nach Patzern der Konkurrenz leistete sich der als Erster in das Wochenende gegangene Kiezclub am Sonntag beim 0:3 (0:1) die erste Heimpleite der Saison und verabschiedete sich vorerst von den Aufstiegsplätzen.

Hamburg | Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem schwachen Auftritt verspielt. Nach Patzern der Konkurrenz leistete sich der als Erster in das Wochenende gegangene Kiezclub am Sonntag beim 0:3 (0:1) die erste Heimpleite der Saison und verabschiedete sich vorerst von den Aufstiegsplätzen. Vor 10.000 Fans im Millerntor-Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.