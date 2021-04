2. Bundesliga : FC St. Pauli nicht zu stoppen – Aue-Fluch beendet

Die Kiezkicker haben die Abstiegsregion längst verlassen und rücken in der Tabelle weiter vor.

Der FC St. Pauli hat seine fast achtjährige Negativserie beim FC Erzgebirge Aue gestoppt. Die Hamburger gewannen am Samstag bei den Sachsen mit 3:1 (1:0), nachdem sie dort fünfmal in Serie verloren hatten. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz baute ihre Position als beste Rückrundenmannschaft der 2. Fußball-Bundesliga aus und hat in elf Spielen der ...

