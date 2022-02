2. Fußball-Bundesliga : FC St. Pauli gewinnt 3:2 gegen Jahn Regensburg

Die Hamburger konnten die Partie am Samstagabend für sich entscheiden. St. Pauli erobert somit die Tabellenspitze von Werder Bremen zurück.

Hamburg | Nach einem Traumstart hat der FC St. Pauli im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga drei wichtige Punkte beim SSV Jahn Regensburg verbucht. Die Hamburger siegten am Samstagabend in einer packenden Partie mit 3:2 (2:0) und stürmten an die Tabellenspitze. Etienne Amenyido (7. Minute), Guido Burgstaller (11./Foulelfmeter) mit Saisontor Nummer 16...

