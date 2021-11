Fußball 2.Bundesliga : FC St. Pauli gewinnt 3:2 gegen 1. FC Nürnberg

Im Zweitliga-Spitzenspiel reist der auswärts zuletzt schwächelnde Tabellenführer FC St. Pauli ohne seinen Cheftrainer nach Nürnberg. Der Liveticker beginnt am Sonntag rechtzeitig zum Anpfiff um 13.30 Uhr.

Hamburg | Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist aufgrund eines positiven Corona-Tests ohne seinen Cheftrainer Timo Schultz zum Spiel beim 1. FC Nürnberg gereist. Wie der Verein am Samstagabend mitteilte, befindet sich Schultz in Hamburg in häuslicher Quarantäne. Wegen leichter Erkältungssymptome hatte der 44-Jährige am Samstag einen PCR-Test gemacht, dessen Ergeb...

