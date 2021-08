2. Bundesliga : FC St. Pauli gastiert in Paderborn – das Spiel im Liveticker

Nach dem Derbysieg gegen die HSV reisen die formstarken Kiezkicker mit Rückenwind gen Westen. Anpfiff ist am Samstag um 13.30 Uhr.

Zwei Siege aus drei Spielen, darunter der Derbyerfolg gegen den Hamburger SV. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist eindrucksvoll in die neue Saison gestartet. Am Samstag (ab 13.30 Uhr hier im Liveticker) tritt der aktuelle Tabellenvierte beim ebenfalls noch ungeschlagenen SC Paderborn an. Pauli-Liveticker...

