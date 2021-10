2. Bundesliga : FC St. Pauli dreht nach der Pause auf – 4:2 gegen Heidenheim

Drei Tore in fünf Minuten: Der FC St. Pauli dreht das Spiel in Heidenheim nach 0:1-Rückstand.

Heidenheim | Der FC St. Pauli bleibt der Tempomacher in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer aus Hamburg gewann am Samstag beim 1. FC Heidenheim mit 4:2 (0:1) und holte sich damit den vierten Sieg in Serie. Mit einem Dreifachschlag binnen fünf Minuten durch Guido Burgstaller (55. Minute), Maximilian Dittgen (56.) und erneut Burgstaller (60.), der nunmehr ...

