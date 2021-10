2. Bundesliga : FC St. Pauli beim 1. FC Heidenheim im Rückstand – die Partie im Liveticker

Die Kiezkicker wollen mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung verteidigen. Doch auch die Heidenheimer sind mit 15 Punkten gut in die Saison gestartet. Verfolgen Sie das Spiel am Samstag ab 13:30 Uhr bei uns im Liveticker.

Hamburg | Der FC St. Pauli gastiert am Samstag (13.30 Uhr) beim Sechsten 1. FC Heidenheim und will auch nach dem zehnten Spieltag an der Tabellenspitze stehen. Mit einem Sieg würden die Hamburger ihre Serie auf vier Siege ausbauen. Trainer Timo Schultz warnt vor dem schnellen Umschaltspiel der Ostwürttemberger. Pauli-Liveticker...

