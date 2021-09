2. Bundesliga : Erster Auswärtssieg für FC St. Pauli: 3:1 beim KSC

Die Hamburger springen nach dem deutlichen Sieg auf Platz 2 der Tabelle.

Hamburg | Der FC St. Pauli hat seine Auswärtsmisere in der 2. Fußball-Bundesliga beendet und dem Karlsruher SC die erste Heimniederlage zugefügt. Die Hamburger feierten am Samstag mit dem 3:1 (2:0) bei den Badenern den ersten Sieg in der Fremde seit dem 10. April, damals noch in der vergangenen Saison. KSC-Torwart Marius Gersbeck (13.) per Eigentor, Guido Burgst...

