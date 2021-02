2. Bundesliga : Dank Burgstaller und Glück: FC St. Pauli setzt seinen Siegeszug fort

Die Kiezkicker haben ihren Siegeszug in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt fortgesetzt.

Hamburg | Der FC St. Pauli hat dank Guido Burgstaller und viel Glück seinen Siegeszug in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Gegen Darmstadt 98 setzten sich die Kiezkicker am Samstag 3:2 (1:0) durch und feierten den vierten Erfolg in Serie. Burgstaller (26./82...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.