FC St. Pauli und HSV Handball : Zuschauerbeschränkungen: Kommende Bundesliga-Spiele noch nicht betroffen

Die Heimspiele am Sonnabend und Sonntag sind von der neuen Corona-Eindämmungsverordnung noch nicht betroffen. Diese gilt erst ab der nächsten Woche.

Hamburg | Die Heimspiele des FC St. Pauli gegen den FC Schalke 04 am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga und des HSV Hamburg gegen den THW Kiel am Sonntag in der Handball-Bundesliga sind von den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom Donnerstag noch nicht betroffen. Wie ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde auf Nachfrage mitteilte, sollen die Zu...

