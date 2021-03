Länderspielpause : Testspiel: FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld endet 1:1

In der Partie kamen viele Akteure zum Einsatz, die sonst wenig Spielzeit bekommen.

Hamburg/Bielefeld | Der FC St. Pauli hat in einem Testspiel beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld ein Unentschieden erzielt. Die Hamburger erreichten am Donnerstag bei den Ostwestfalen ein 1:1 (1:1). Lukas Daschner brachte den hanseatischen Zweitligisten schon in der zweiten Minute in Führung, Andreas Voglsammer (18.) traf zum Ausgleich der Arminia. St. Pauli-...

