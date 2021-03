Stadtderby-Sieg gegen den HSV : Plötzlich Seriensieger: Was ist in den FC St. Pauli gefahren?

Nach einem verblüffenden Aufschwung ist der FC St. Pauli das beste Rückrundenteam der 2. Liga. Was ist passiert?

Hamburg | Mannschaft der Stunde, bestes Rückrundenteam der Liga, erneut Hamburger Stadtmeister: Was ist nur in den FC St. Pauli gefahren? Nach dem nächsten Triumph über den großen Stadtrivalen HSV waren die Derby-Helden vom Kiez außer Rand und Band. „Das war mit Abstand das schönste Tor in meiner ganzen Karriere“, beschrieb Matchwinner Daniel-Kofi Kyereh gerühr...

