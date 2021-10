Keine Gewalt : FC St. Pauli und Hansa Rostock rufen Fans zu friedlichem Spieltag auf

Die Partie zwischen den rivalisierenden Clubs galt schon immer als Hochrisikospiel. Nach neun Jahren treffen beide wieder aufeinander – allerdings ohne Rostocker Fans im Stadion.

Hamburg/Rostock | Vor dem brisanten Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky, Liveticker shz.de) am Millerntor haben beide Clubs ihre Anhänger zu einem friedlichen Spieltag aufgefordert. Gemeinsame Erklärung beider Vereine „Bei aller Rivalität rufen der FC Hansa Rostock und der FC St. Pauli dazu ...

