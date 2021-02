2. Bundesliga : FC St. Pauli siegt auch bei Auswärtsspiel in Nürnberg

Dank des fünften Siegs im sechsten Spiel überholte die Mannschaft Timo Schultz die Nürnberger auch in der Tabelle.

Nürnberg | Der FC St. Pauli hat seine Klettertour in der 2. Fußball-Bundesliga auch beim 1. FC Nürnberg fortgesetzt. Die rasant umschaltenden Hamburger bezwangen einen in der Defensive lange komplett verunsicherten „Club“ am Sonntag mit 2:1 (1:0). Dank des fünften...

